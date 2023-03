Minaccia e picchia i genitori, 25enne arrestato nel Riminese

Un giovane di 25 anni è stato arrestato ieri dai Carabinieri di Montescudo-Monte Colombo, nel Riminese, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Rimini, Raffaella Ceccarelli con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Dopo la denuncia ai militari presentata a febbraio dai genitori del 25enne sono state avviate serrate attività d'indagine coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, all'esito delle quali sarebbero stati ricostruiti episodi di minaccia grave. In un frangente, il ragazzo, armato di coltello, si era scagliato contro il padre per farsi consegnare il denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti.

In un'altra occasione il 25enne aveva minacciato la mamma dopo averla aggredita fisicamente. Il giovane ora si trova in carcere a Rimini, è difeso dall'avvocato Valentina Vulpinari ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'interrogatorio di garanzia. (ANSA).