Incendio a Bologna, evacuato un condominio di sei piani

Un incendio è divampato questo pomeriggio a Bologna, poco prima delle 19, in un condominio di sei piani in via delle Scuole. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno evacuato gli appartamenti e domato il rogo, partito presumibilmente dal quadro elettrico dei contatori. Il vano scala dell'edificio si è riempito di fumo e alcuni condomini, rimasti bloccati nelle loro case, sono stati aiutati ad uscire dai vigili del fuoco. Non risultano feriti né intossicati, ma una persona, invalida, è stata presa in cura dal 118 in via precauzionale. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri del radiomobile e i tecnici dell'Enel per ripristinare il servizio elettrico dal momento che l'incendio aveva provocato un blackout. (ANSA).