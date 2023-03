Il violinista Giuseppe Gibboni al Teatro Regio di Parma

(ANSA) - PARMA, 02 MAR - La nuova star del violino, Giuseppe Gibboni, vincitore dell'ultima edizione del Concorso Paganini di Genova, è protagonista del concerto di domenica 5 marzo alle 17.30 al Teatro Regio di Parma per la stagione realizzata da Società dei Concerti di Parma. Ad accompagnare il ventiduenne artista salernitano, l'Orchestra da Camera di Perugia, diretta da Enrico Bronzi, il violoncellista del Trio di Parma.

Sarà il Concerto N.1 in re maggiore per violino e orchestra di Niccolò Paganini (con il quale Gibboni ha trionfato a Genova nel 2021, riportando il prestigioso premio in Italia dopo 24 anni) ad occupare la parte centrale di un programma strutturato come un percorso che, tra virtuosismo estremo, brillantezza ritmica e spiccato lirismo, trova il suo filo conduttore in quella sensibilità belcantistica preromantica che prelude al teatro rossiniano.

Le affinità con Rossini, infatti, accomunano le tre composizioni in programma, a partire dall'overture da Le nozze di Figaro di Mozart, che apre il concerto: composta nel 1786, in apertura della prima opera della trilogia Mozart-Da Ponte, l'overture, per l'inventiva ritmica e la vivacità trascinante che prelude proprio allo stile rossiniano, viene spesso eseguita come composizione autonoma in concerto. A chiudere il programma, la Sinfonia N. 6 in do maggiore di Franz Schubert, composta tra il 1817 e il 1818, ed eseguita postuma soltanto nel 1828.

Definita "la Piccola" per distinguerla da quella più ampia composta dieci anni dopo nella stessa tonalità, la Sinfonia segna definitivamente l'emancipazione di Schubert dai suoi predecessori classici, con uno sguardo più orientato verso un lirismo tipicamente italiano che, proprio con le dirompenti novità introdotte da Rossini, trovava nuova freschezza. (ANSA).