Canottaggio: 'azienda e sport', laureata l'olimpionica Rodini

La campionessa olimpica di canottaggio, specialità doppio pesi leggeri a Tokyo 2021, Valentina Rodini, studentessa Unimore, si è laureata oggi a Reggio Emilia nella sessione straordinaria del suo primo anno accademico di iscrizione fuori corso, laurea magistrale in Management e comunicazione d'impresa. Classe '95, ha discusso una tesi di ricerca dal titolo 'Mentalità sportiva applicata in azienda: formazione aziendale e metodo sportivo' con relatore il professor Massimo Neri.

Rodini è un'atleta di Unimore Sport Excellence (Use) dall'anno accademico 2018/19, il programma che, grazie ai suoi specifici benefici didattici riservati a studenti e studentesse che praticano attività sportiva ad alti livelli, spiega l'Università in una nota, le aveva già permesso di conseguire la laurea triennale in Marketing ed Organizzazione d'Impresa.

Avendo preso parte al programma Use per tutto il suo percorso di studi, a Valentina è stato rilasciato, contestualmente alla laurea, anche il diploma supplement, che certifica la specificità della carriera duale dallo studente-atleta. (ANSA).