A Cervia una rassegna tra degustazioni e concerti dal vivo

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAR - Una serie di eventi a cavallo tra le degustazioni enogastronomiche e l'ascolto di musica live, dal jazz alla world music. L'Antica Trattoria Dall'Orto di Cervia, in provincia di Ravenna, organizza la rassegna "Orto & Arte" dal 24 febbraio all'8 giugno: sono 10 gli appuntamenti rimasti (che cadono sempre di venerdì) durante i quali verranno degustati dei vini (dall'Emilia-Romagna all'Alto Adige) e si potrà ascoltare i concerti degli artisti che si esibiranno, tra cui Petrobras e Carlo Maver.

Per l'occasione, negli spazi interni della trattoria ci sarà un'esposizione artistica permanente a cura di Gennaro Grieco. Di volta in volta i vini destinati alla degustazione verranno abbinati ai piatti cucinati dallo chef della trattoria. (ANSA).