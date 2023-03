Violoncello e pianoforte alla Accademia Filarmonica di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAR - L'edizione 2023 della rassegna Il Sabato all'Accademia nella Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna si inaugura il 4 marzo alle 17 con un concerto dedicato a musiche per violoncello e pianoforte.

Saranno cinque gli appuntamenti primaverili del ciclo, fino a maggio, sempre al sabato pomeriggio, nella storica sala da concerto di Palazzo Carrati, in via Guerrazzi 13, sede dal 1666 della storica e prestigiosa istituzione bolognese.

Per il primo appuntamento, a salire sul palco saranno Gabriele Geminiani, primo violoncello e solista dell'Orchestra Mozart, e André Gallo, docente di pianoforte all'Accademia Pianistica di Imola, dove si formato. Il programma, dal titolo 'Sulla strada per Parigi', comprende la Sonata in Sol minore per violoncello e pianoforte Op. 65 di Fryderyk Chopin e la Sonata per violoncello e pianoforte di Francis Poulenc. Poche città europee possono vantare la centralità che Parigi ha avuto nel panorama musicale (e artistico tout court) degli ultimi tre secoli. Fu di certo terreno fertile per Chopin, francese di adozione, e lo fu per Poulenc, francese di nascita. Momenti storici diversi per i due: l'uno figlio del pieno Romanticismo, l'altro delle nuove sensibilità estetiche del primo Novecento.

Nella Sonata in sol minore di Chopin si affianca al suo caratteristico lirismo profondo e nostalgico un continuo sviluppo motivico ispirato al sonatismo di tradizione tedesca.

Con sensibilità diversa, ma eleganza affine a quella del suo predecessore, Poulenc fu soprattutto compositore di melodie: inclinazione naturale, certo, ma anche volontà di proporre un modello nuovo, che fosse alternativo a quello tedesco da un lato e a quello francese impressionista dall'altro. Biglietti da 8 a 20 euro. (ANSA).