Teatro: Pietro Traldi in scena con Ol Baraba e altre storie

Una macchina lanciata in autostrada in una calda giornata d'estate. Alla guida, un attore che sta andando a girare una pubblicità. Un lavoro facile che in poche ore gli farà guadagnare la paga di un mese di spettacoli in teatro. Poi un guasto improvviso sancisce uno stop forzato a "Pieve di qualcosa", paesino disperso nella canicola della Pianura Padana. È così che il protagonista di 'Ol Baraba e altre storie', stand up di Pietro Traldi diretto e cosceneggiato da Manuela de Meo, si ritrova sbalzato di colpo di fronte al Dio biblico della creazione, al Primo Uomo, a Barabba e Ponzio Pilato e a tanti altri personaggi del Vecchio e del Nuovo Testamento.

Un viaggio, accompagnato dalle musiche dal vivo di Andrea Gobbo e da una comicità sottile sottolineata dalla mimica irresistibile dell'attore, che porta il protagonista a mettere alla prova la coerenza delle proprie idee.

"La prima parte dello spettacolo è nata nel 2009 su Barabba - racconta Pietro Traldi - . Si ispira al 'Mistero Buffo' di Dario Fo ed è una 'giullarata' che trae spunto da uno studio sul teatro medievale con uno sguardo sull'oggi". Negli anni il monologo si è arricchito. "Con Manuela de Meo abbiamo pensato di aggiungere altre due 'giullarate' in gramlot - spiega l'attore - la creazione e il discorso del serpente che convince Adamo ed Eva a mangiare la mela. Il discorso del serpente, però, non ci è venuto...". Il riferimento a Barbabba e quelli ad altre parabole si ritrovano lungo tutto lo spettacolo. "Sono storie che conosciamo - spiega Pietro Traldi - e sono un terreno comune dal quale partire per poi parlare di altri temi". A dominare è senso di spaesamento che si prova di fronte a una società dove - 2000 anni fa come oggi - "spesso vince Barabba". Lo spettacolo 'Ol Baraba e altre storie' adesso girerà l'Italia negli spazi privati che hanno aderito al programma 'Teatroxcasa' (il programma è consultabile sul sito teatroxcasa.it). In estate, poi, Pietro Traldi tornerà a calcare le tavole dei palcoscenici bolognesi. Fitto di appuntamenti sarà anche il cartellone del festival delle Sementerie Artistiche, compagnia e spazio teatrale gestito da Traldi e de Meo a Crevalcore. (ANSA).