Rubano cassaforte in banca nel Reggiano, caccia a malviventi

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 01 MAR - Hanno forzato le porte di una banca e hanno divelto e portato via una cassaforte riposta sotto al bancone delle casse. Il colpo è stato messo a segno da una banda di ladri a Vetto, sull'Appennino Reggiano, ai danni della filiale della Banca San Geminiano e San Prospero del gruppo Bpm.

Erano circa le 2,30 di stanotte quando è scattato l'allarme, ma quando i Carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti sono arrivati sul posto i malviventi si erano già dileguati. Sono state avviate le ricerche in tutta la zona, ma finora hanno avuto esito negativo. Il danno alla struttura e il denaro sottratto sono ancora in corso di esatta quantificazione. La Procura di Reggio Emilia - che coordina le indagini - ha aperto un'inchiesta per furto aggravato a carico di ignoti. (ANSA).