Reggiana E80 Group acquisisce start-up piacentina Ermes-X

La società reggiana E80 Group specializzata nello sviluppo di soluzioni intralogistiche su misura per fabbriche produttrici di beni di largo consumo e centri di distribuzione, ha acquisito Ermes-X, startup di Piacenza attiva nello sviluppo e fornitura di applicativi software legati al mondo della logistica e dell'automazione industriale. Fondata da Matteo Colonna, Davide Croci ed Eglis Mella, durante gli studi universitari al Politecnico di Milano e alla 'Bocconi', Ermes-X si distingue nel panorama delle startup per la capacità di sviluppare software innovativi utilizzando algoritmi di ricerca operativa e intelligenza artificiale.

"Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti con Ermes-X - osservano i tre fondatori in una nota - e l'aver ricevuto l'interessamento da parte di E80 Group è stato un riconoscimento molto importante. Non un traguardo, ma la possibilità di poter proseguire il nostro percorso professionale all'interno di un'azienda che ha l'innovazione tecnologica nel proprio Dna".

L'acquisizione di Ermes-X, viene spiegato dall'azienda reggiana "rappresenta un altro importante passo avanti da parte di E80 Group nell'investimento su talento, sviluppo tecnologico, condivisione di nuove competenze, e soprattutto su quel concetto di filiera corta che contraddistingue da sempre la filosofia del gruppo".

In particolare, argomentano nella nota Enrico Grassi e Vittorio Cavirani, presidente e vicepresidente di E80 Group, "abbiamo sempre posto al centro dei processi l'intelligenza distribuita e non la macchina, grazie al software che coordina e presidia un insieme di tecnologiche capaci di rendere 'intelligenti' tutti i nostri sistemi hardware: da subito abbiamo compreso l'importanza di collaborare con i giovani fondatori di Ermes-X".

Nel 2022 E80 Group ha registrato un ordinato vicino ai 640 milioni, conta 14 filiali nel mondo e oltre 1.200 dipendenti.

Nel corso degli anni ha realizzato 400 smart factory in diverse parti del mondo, installato oltre 2.700 sistemi robotizzati, 7.000 veicoli automatici a guida laser e 50 magazzini automatici ad alta densità. (ANSA).