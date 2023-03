Incidente nel Reggiano, muore un uomo di 67 anni

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 01 MAR - Incidente mortale a Rio Saliceto, nel Reggiano. A perdere la vita un uomo di 67 anni alla guida di una Peugeot 206 che si è scontrato frontalmente con un camion Iveco condotto da un 37enne residente in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30, in località Ponte Vettigano lungo la Sp30. La vittima è deceduta sul colpo.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri di Campagnola Emilia che, coordinati dalla Procura di Reggio Emilia diretta dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci, hanno svolto i rilievi di rito per cercare di ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. (ANSA).