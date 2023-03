(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Dopo l'esibizione al festival di Sanremo, i Black Eyed Peas tornano in Italia: il gruppo musicale vincitore di 6 Grammy Awards, 35 milioni di album venduti, sarà protagonista in quattro date estive, prodotte e distribuite da Vivo Concerti, sui palchi dei principali festival italiani nei mesi di luglio e agosto 2023. Il trio farà tappa a Torino (giovedì 13 luglio, Sonic Park Stupinigi - Nichelino), Ferrara (venerdì 14 luglio, Summer Vibez), Lecce (domenica 13 agosto, Oversound Music Festival) e Olbia (lunedì 14 agosto, Red Valley Festival).

Il gruppo ha inciso brani destinati a rimanere nella storia della musica contemporanea come "Let's Get It Started" e "I Gotta Feeling". Il loro ottavo album in studio "Translation", certificato Platino in Italia, ha ottenuto un successo internazionale nel 2020 anche grazie alle collaborazioni con artisti come J Balvin, Ozuna, Maluma, Shakira, Nicky Jam e Tyga.

Il disco ha portato al grande successo i singoli "Ritmo (Bad Boys for Life)" feat. J Balvin (2 x Platino e Top5 dell'Airplay radiofonico in Italia), "Mamacita" feat. Zona e J.Rey Soul (3X Platino e Top 5 dell'Airplay radiofonico in Italia), e "Girl Like Me" feat. Shakira (certificato Oro in Italia e "Best Latin" agli MTV EMAs). Il singolo "Hit It", in collaborazione con Saweetie e Lele Pons, conta circa 50 milioni di stream, 50 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha raggiunto la Top 50 dell'Airplay radiofonico italiano.

Nel 2022 il gruppo si è riunito con Shakira e David Guetta per "Don't You Worry" (Platino in Italia e Top 3 dell0Airplay radiofonico) il primo singolo del nono album in studio "Elevation", seguito rapidamente dalla collaborazione tra Anita ed El Alfa "Simply The Best". (ANSA).