Zaki: l'udienza in Egitto aggiornata al 9 maggio

"Al 9 maggio": lo hanno detto all'ANSA fonti informate rispondendo alla domanda se l'udienza odierna del processo a Patrick Zaki in Egitto sia stata di nuovo aggiornata senza sentenza. "Ennesimo aggiornamento del processo infinito contro Patrick Zaki e altri due mesi di attesa. Patrick non mollerà e non mollerà Amnesty International. Ma è fondamentale che anche le nostre istituzioni facciano qualcosa perché questo processo si chiuda presto e bene e Patrick torni a Bologna", dice all'ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. "A maggio saranno trascorsi tre anni e tre mesi dall'inizio di questo incubo. Deve finire", aggiunge Noury. (ANSA).