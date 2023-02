Nasce osservatorio WMF sui cambiamenti del mondo del lavoro

(ANSA) - RIMINI, 28 FEB - Prende il via l'osservatorio sui cambiamenti delle dinamiche lavorative e degli spazi lavorativi, familiari e personali realizzato da WMF - We Make Future, il festival dell'innovazione tecnologica che si terrà alla fiera di Rimini dal 15 al 17 giugno. L'indagine 'Future of Work: work-life space & balance in Italia' è frutto di una collaborazione con OSIF - Osservatorio scientifico imprese femminili dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l'Associazione Italia Digitale e HUBitat.

L'iniziativa indagherà l'impatto che ha avuto lo smart-working e quindi il livello di soddisfazione nella gestione del lavoro, dei rapporti familiari e degli spazi personali. "Appare inoltre necessario ripensare profondamente i modelli di gestione del lavoro al netto dei cambiamenti derivanti dall'emergenza sanitaria globale", affermano da WMF. I dati raccolti dall'Osservatorio saranno elaborati in un report scientifico che sarà presentato all'evento di Rimini.

Sempre sul fronte del lavoro digitale, lo scorso 31 gennaio Cosmano Lombardo, presidente dell'Associazione Italia Digitale e ideatore del festival ha presentato in audizione alla Commissione finanze e tesoro del Senato sette proposte sui crediti d'imposta col fine di aumentare l'occupazione, attrarre il talento internazionale e migliorare la competitività delle imprese nel settore digital-tech.

Cosmano è anche amministratore delegato di Search On Media Group, tra i partner nella realizzazione della Casa delle tecnologie emergenti che sorgerà a Bologna, progetto vincitore di un bando del Mise volto a supportare la ricerca e la sperimentazione su temi come intelligenza artificiale, 6G e blockchain all'interno di centri di trasferimento cittadino.

(ANSA).