Mostra 'Egitto svelato', robot scansionerà un antico sarcofago

Un sarcofago di tremila anni, esposto alla mostra 'Egitto Svelato' che si è chiusa nei giorni scorsi a Palazzo Gotico di Piacenza, dove ha accolto più di 20 mila visitatori, verrà trasferito temporaneamente il 3 marzo al Consorzio Musp, laboratorio della sede Casino Mandelli del Tecnopolo, perché ne venga fatta una scansione completa. Da alcuni anni il Laboratorio Musp, su richiesta di committenti internazionali, si occupa anche di robotica industriale: qui vengono sviluppate celle integrate (sistemi di lavorazione più robot) per applicazioni manifatturiere in ambito automotive ed aerospace.

Sempre più spesso questi sistemi si avvalgono di strumenti di visione senza contatto che affrancano gli operatori da mansioni gravose o ripetitive e rendono più precise le lavorazioni effettuate. Il sistema di acquisizione si muoverà attorno al sarcofago, posizionato davanti al robot, illuminandone la superficie con una lampada speciale e rilevandone la forma tramite una telecamera che abitualmente è impiegata per ispezionare particolari meccanici di precisione.

Il risultato di questa scansione, che avviene senza che il robot vada a contatto con l'oggetto da rilevare, è una "nuvola di punti", che può essere utilizzata per finalità di ricerca o per rappresentazioni grafiche computerizzate, e persino impiegata per realizzare "repliche" dell'oggetto scansionato mediante altre attrezzature disponibili nel laboratorio. Questo incontro tra ricerca, arte ed innovazione è stato facilitato dall'intervento del Comune di Piacenza, che ha messo in contatto l'Istituto Europeo del Restauro, curatore della mostra, con il Consorzio Musp.

Realizzato in legno di cedro stuccato e dipinto, l'antico sarcofago appartiene ad Ankhekhonsu, sacerdote di Amon e scriba del granaio destinato alle offerte del dio, il cui nome e titolo ricorrono più volte sulla bara, così come compare il nome della moglie del defunto, Henutnofret. Il coperchio rappresenta il defunto mentre indossa una stola rossa incrociata sul petto e un ampio collare di perle e fiori di loto, elementi tipici dell'epoca risalente alla XXII Dinastia. . (ANSA).