Il pianista Nikolay Khozyainov a Musica Insieme in Ateneo

(ANSA) - BOLOGNA, 28 FEB - La rassegna Musica Insieme in Ateneo, promossa dalla Fondazione Musica Insieme in collaborazione con l'Università di Bologna, prosegue domani alle 20.30, nella consueta sede del DAMSLab Auditoriumcon il concerto "Poemi per tastiera" affidato al pianista Nikolay Khozyainov.

"Ha tutto: un grande suono, una splendida tecnica e una musicalità ben oltre i suoi anni": si è espressa così la critica internazionale a proposito del trentenne Khozyainov che a Bologna proporrà un programma che allinea brani di Stravinskij, Chopin e Rachmaninov. Per cominciare la suite che Stravinskij trasse dal suo secondo balletto, Trois Mouvements de Pétrouchka, dedicata al celebre burattino della tradizione russa.

Stravinskij scrisse la partitura per pianoforte dieci anni dopo quella del balletto, terminandola nell'agosto del 1921 in Francia, con una dedica speciale all'amico pianista Arthur Rubinstein. A seguire due fra i brani più amati di Fryderyk Chopin, il Notturno Op. 48 N. 1 e la Ballata N. 4 in fa minore Op. 52. La genesi del primo brano è immersa tra storia e leggenda: si narra che il compositore polacco elaborò questo Notturno nell'Abbazia di Saint-German-des-Prés a Parigi dove aveva trovato riparo a causa di un forte temporale, ma in verità il brano fu composto da Chopin nel 1841 nella sua abitazione al n. 5 di rue Tronchet a Parigi.

Subito dopo Nikolay Khozyainov eseguirà la Ballata, composta da Chopin nel 1842 e ispiratrice del romanzo "Presto con fuoco" di Roberto Cotroneo. Per finire, un capolavoro della tradizione russa, la Sonata N. 1 in re minore Op. 28 di Sergej Rachmaninov, che tiene saldo il filo conduttore della XXV edizione di Mia - Musica Insieme in Ateneo: l'omaggio al compositore russo nel 150/o dalla nascita. Nikolay Khozyainov tornerà nuovamente a Bologna il 28 aprile nell'ambito della stagione sinfonica del Teatro Comunale diretto da Dayner Tafur-Díaz nel Primo Concerto di Rachmaninov. (ANSA).