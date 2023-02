Cold case Cesena, l'8 marzo fiaccolata per Cristina e Chiara

L'8 marzo a Cesena, ricordando Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi. In occasione della Giornata internazionale della donna, l'associazione Penelope, con il patrocinio del Comune di Cesena, lancia una fiaccolata per chiedere "Verità e giustizia per Cristina e Chiara".

Cristina Golinucci scomparve misteriosamente, a 22 anni, il primo settembre del 1992, mentre il corpo di Chiara Bolognesi è stato ritrovato nel fiume Savio il 31 ottobre di quell'anno. Di recente l'inchiesta è stata riaperta, cercando connessioni tra i due casi.

La fiaccolata ha anche il sostegno del Quartiere Ravennate e del Forum delle donne. Si partirà da piazza Giovanni Paolo II, davanti al Duomo, con ritrovo alle ore 20.30, e arrivo in piazza del Popolo dove interverranno il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e Marisa Degli Angeli, madre di Cristina Golinucci e fondatrice di Penelope, oltre alle associazioni che prenderanno parte all'iniziativa.

"La riapertura delle indagini - dicono gli organizzatori dell'iniziativa - ha riacceso i riflettori su una triste e drammatica vicenda che ha coinvolto la città di Cesena oltre trent'anni fa e che ancora oggi genera apprensione e attesa. A questo proposito, in occasione della Giornata internazionale della donna proponiamo un significativo momento di comunità affinché tutta la città si stringa intorno alle famiglie di Cristina e Chiara. Chi sa, parli! Tutti noi chiediamo la verità". (ANSA).