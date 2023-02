Cadavere in un campo nel Bolognese, indagano i carabinieri

Il corpo di un uomo, presumibilmente straniero, è stato trovato nel pomeriggio in un campo in località Osteriola di Granarolo Emilia, nel Bolognese.

Le cause della morte sono ancora da accertare, ma da un primo esame non ci sarebbero segni di violenza. Il rinvenimento è avvenuto in una zona di campagna, ma a ridosso della statale Porrettana. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118 che ha constatato il decesso, i carabinieri che in queste ore stanno cercando tracce, sia per identificare la vittima che per stabilire le circostanze della morte. Un'ipotesi è che sia morto altrove e che qualcuno l'abbia abbandonato.