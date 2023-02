A Bologna Le giornate del cinema quebecchese in Italia

Le "Journées du cinéma québécois en Italie" (Le giornate del cinema quebecchese in Italia) arrivano per la prima volta a Bologna il 4 e 6 marzo, proponendo, nella loro edizione numero 20, un viaggio nella migliore e più recente cinematografia francofona del Canada con il filo conduttore dei "Destini paralleli". Una serie di opere di finzione e di genere documentario, in anteprima italiana, provenienti dalle principali manifestazioni cinematografiche internazionali.

La rassegna è organizzata in formula ibrida: in sala, non solo al Cinema Orione di Bologna, ma anche a Milano ( 3/3), Torino (5/3), Avellino (7/3) e Napoli (8/3) e online con una speciale programmazione di cortometraggi sulla piattaforma OpenDDB, liberamente accessibile da tutta Italia. Un programma di ampio respiro che "ci porta a riconoscere i destini paralleli e a identificarci nelle storie dei protagonisti. - Spiega il direttore artistico Joe Balass, che dopo due anni di pandemia torna in Italia per presentare la rassegna nelle varie sale coinvolte - Il tempo del cinema è un tempo immaginario e, dentro a quel suo ritmo scomposto, si generano i destini che immaginiamo paralleli alle nostre identità".

Per celebrare il ritorno in sala, ci sarà anche la regista Miryam Charles con l'anteprima italiana del suo film "Cette Maison", che accompagnerà le Giornate a Milano, Torino, Bologna e Napoli. Le proiezioni a Bologna s'inaugurano il 4 marzo, alle 18.45, con un'opera premiata all'ultimo Toronto International Film Festival, dove ha debuttato: è "Viking", un insolito film di fantascienza, diretto dal filmmaker e musicista Stéphane Lafleur, in cui fantasia e finzione passano in secondo piano rispetto ai misteri della psiche umana. Si prosegue il 6 marzo alle 18.30 con l'anteprima italiana di "Arsenault et fils", settimo film di Rafaël Ouellet e opera rivelazione dell'ultimo festival di Namur, e alle 20.30 il film documentario in "Cette maison" della regista, produttrice e direttrice della fotografia di origine haitiana Miryam Charles presente in sala per introdurre il film. (ANSA).