Taglia le cinture a un bus, denunciato un 17enne

Un 17enne è stato denunciato per aver vandalizzato un autobus del trasporto pubblico locale di Reggio Emilia, tagliando sette cinture di sicurezza dei sedili. A distanza di tre mesi dai fatti, i carabinieri della stazione di Montecchio Emilia sono riusciti a identificare il presunto responsabile del raid grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nel veicolo. La vicenda risale al pomeriggio del 2 dicembre, quando il ragazzo, residente nel Reggiano, stava tornando a casa da scuola; durante il tragitto sul bus, si è divertito a tranciare i dispositivi di protezione dei passeggeri.

Seta, la società proprietaria del mezzo che ha denunciato tutto alle forze dell'ordine, ha stimato danni per oltre mille euro. Il giovane studente è stato denunciato in stato di libertà alla procura del tribunale dei minori di Bologna e dovrà rispondere dell'accusa di danneggiamento aggravato. (ANSA).