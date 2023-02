Omicidio Alessandra, altri 'hater' denunciati a Bologna

Nonostante il trascorrere dei mesi non si sono fermati gli hater di Alessandra Matteuzzi e almeno altre cinque persone sono state denunciate per aver offeso sul web la memoria della donna di 56 anni, che il 23 agosto è stata uccisa dall'ex fidanzato Giovanni Padovani. Dopo la segnalazione, a ottobre, dei primi 25 alla Polizia Postale, nel fascicolo aperto dal pm Bruno Fedeli confluirà l'integrazione di querela presentata dai nipoti della vittima, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini.

I parenti di Alessandra richiamano l'attenzione su una serie di frasi ritenute offensive e diffamatorie, apparse sui social almeno fino a gennaio e altre di appoggio e sostegno nei confronti del comportamento del 27enne Padovani. Diversi commenti si concentrano sulla differenza di età tra i due, insultando lei e in qualche modo giustificando la condotta dell'indagato. "Lui calciatore modello bello come il sole, lei 60 anni, narcisista, lo ha traviato e usato in tutti i modi", ha scritto per esempio il 25 ottobre su Instagram una donna, dicendo di essere un'amica di Padovani. In sostanza, i parenti di Alessandra chiedono ancora una volta alla Procura bolognese di agire contro gli autori delle parole di odio nei confronti della donna, che ne hanno offeso reputazione e memoria, peraltro in un momento di particolare sconforto della famiglia.

Nel frattempo, dopo l'interrogatorio del 15 febbraio, la Procura (pm Lucia Russo e Domenico Ambrosino) ha chiesto il giudizio immediato per Padovani e a breve dovrebbe essere fissata un'udienza davanti alla Corte di assise, in primavera.

L'accusa per il 27enne, che colpì a morte Alessandra con un martello e con una panchina, è omicidio aggravato da premeditazione, futili motivi, stalking e legame affettivo.

