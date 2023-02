Maltempo: 50 interventi dei vigili del fuoco nel Modenese

(ANSA) - BOLOGNA, 27 FEB - Domenica di vento e pioggia in Emilia-Romagna, con abbondanti nevicate in Appennino. Oltre 50 gli interventi dei Vigili del Fuoco solo nella provincia di Modena: danni legati al vento in pianura, mentre in serata alcune richieste per auto e mezzi bloccati dalla neve sono giunte dall'Appennino. Il vento ha fatto danni anche a Reggio Emilia, dove è stata scoperchiata parzialmente la sede della Croce Rossa. (ANSA).