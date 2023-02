GranTerre arriva a Modena, per il debutto anche chef Barbieri

(ANSA) - MODENA, 27 FEB - La via Emilia si conferma sempre di più la 'strada del gusto' con il debutto a Villa Cavazza a Modena del gruppo GranTerre, che produce tra gli altri Prosciutto di Parma e San Daniele, Parmigiano Reggiano e Grana Padano. L'incontro a Modena ha riunito tutti i principali stakeholders del gruppo alfiere del Made In Italy nel mondo, a cui sono stati svelati il nuovo logo e le strategie di crescita.

All'evento ha partecipato anche lo chef Bruno Barbieri, che ha accompagnato i presenti in un gustoso viaggio fra i sapori e i profumi dei prodotti GranTerre.

Con 18 sedi produttive in cinque regioni, GranTerre ha oltre 2.200 tra dipendenti e collaboratori, vende prodotti per 176 mila tonnellate, commercializza 9 Dop e 6 Igp, ha 4 filiali commerciali estere e un fatturato che sfiora l'1,5 miliardi di euro (di cui 407 milioni al di fuori dell'Italia). Nei prossimi anni l'obiettivo è quello di consolidare le proprie posizioni di leadership nelle eccellenze gastronomiche italiane e continuare a crescere, raggiungendo rapidamente i 2 miliardi di euro di fatturato. In che modo? "Investendo nella marca, nell'innovazione, nell'efficienza dei processi e nelle competenze, che saranno i principali strumenti strategici - ha spiegato Giuliano Carletti, ad Granterre Spa -. Il programma di investimenti nel potenziamento ed efficientamento degli stabilimenti e nella transizione digitale supera i 140 milioni di euro". (ANSA).