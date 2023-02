A marzo 10 appuntamenti per dare 'voce ai libri' a Bologna

Dal giallo al design, dai saggi di Gerardo Colombo ai romanzi di Ian McEwan: sono dieci gli appuntamenti di marzo di 'Le voci dei libri' la rassegna di Coop Alleanza 3.0 organizzata a Bologna in collaborazione con il settore biblioteche e welfare culturale del Comune.

Si comincerà il 7 marzo alle 20 al Cinema Lumière con Petros Markaris che presenterà la nuova indagine del commissario Kostas Charitos "La congiura dei suicidi" (La nave di Teseo), appuntamento realizzato in collaborazione con il Ministero greco della Cultura e dello Sport. Il 9 marzo alle 18 alla Biblioteca Renzo Renzi, sarà Francesco Piccolo a presentare il suo "La bella confusione" (Einaudi).

Il 15 marzo alle 18, nella piazza coperta della Biblioteca Salaborsa, Giampiero Mughini illusterà il suo "Gli intellettuali e il caso Moro" (Pendragon), mentre nello stesso luogo il 20 marzo alle 18 Gherardo Colombo presenterà "Anticostituzione.

Come abbiamo riscritto (in peggio) i princìpi della nostra società" (Garzanti) confrontandosi con Alessandro Bergonzoni.

Il 21 marzo alle 18, all'Auditorium del Mast, sarà l'autore britannico Ian McEwan a presentare "Lezioni" (Einaudi), con Marcello Fois.

Il 22 marzo alle 18, nella piazza coperta della Biblioteca Salaborsa, Piero Colaprico racconterà il suo libro "Requiem per un killer" (Feltrinelli) e il giorno dopo, nello stesso posto e alla stessa ora, Romana Petri presenta il suo libro "Rubare la notte" (Mondadori). E sempre lì il 24 marzo alle 18, Eliana Di Caro parlerà del suo "Magistrate finalmente. Le prime giudici d'Italia" (Il Mulino) dialogando con Susanna Zaccaria, presidente della Casa delle Donne, e Lucia Musti, Procuratore generale F.F. di Bologna.

Penultimo appuntamento il 28 marzo alle 18, in occasione dell'uscita del romanzo "L'orsacchiotto" (Adelphi) di Georges Simenon, con Valerio Varesi, Grazia Verasani ed Ena Marchi, editor Adelphi. Infine giovedì 30 alle 18, sempre alla biblioteca Salaborsi Antonella Galli e Pierluigi Masini, presenteranno il loro libro "I luoghi del design in Italia.

Quattordici viaggi d'autore alle sorgenti del progetto" (Baldini+Castoldi). (ANSA).