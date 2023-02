Ritorna Slow Wine, la fiera del vino buono e giusto

(ANSA) - BOLOGNA, 26 FEB - Slow Wine Fair, la fiera del vino buono, pulito e giusto, è tornata per la seconda edizione a BolognaFiere: Sono 750 - di cui oltre il 50% biologiche - le cantine che quest'anno hanno deciso di partecipare alla manifestazione, organizzata in collaborazione con il Sana, Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, con la direzione artistica di Slow Food. La tre giorni non sarà solo un'occasione per degustare i vini di oltre 3000 etichette provenienti da tutte le regioni italiane e da oltre 21 Paesi, tra cui la Cina, oltre ad amari e i liquori, ma anche per riflettere sull'agricoltura di qualità, la tutela dell'ambiente e del territorio.

"L'edizione 2023 di Slow Wine Fair a Bologna è la seconda di un percorso importante che stiamo facendo con BolognaFiere - spiega all'inaugurazione la presidente di Slow Food, Barbara Nappini - è un momento in cui si degusta il vino, ma soprattutto in cui raccontiamo il lavoro della Slow Wine Coalition che riunisce viticoltori virtuosi al lavoro per tutelare la biodiversità".

"Le premesse per un ulteriore successo di Slow Wine Fair ci sono tutte", chiosa il presidente di BolognaFiere, Giampiero Calzolari. "Per Bologna questo è un modo per costruire un nuovo tassello sulla presenza dell'agroalimentare di qualità". Di ambiente e sostenibilità ha parlato l'assessore all'Agricoltura di Regione Emilia-Romagna, Alessio Mammi. "Slow Wine Fair cresce ancora nei numeri e nella qualità delle produzioni - osserva - manifestazioni come queste ci consentono di innalzare ulteriormente la qualità delle nostre produzioni". (ANSA).