Musica: Sangiuliano, progetto per Villa Verdi va avanti

(ANSA) - BOLOGNA, 26 FEB - "Una bellissima straordinaria serata di grande partecipazione di pubblico, e questa è la cosa che mi fa più piacere": si è espresso così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, parlando all'ANSA, al termine del primo galà che ha aperto (dopo alcune prove in altri teatri) al Nuovo Teatro Comunale di Bologna il programma dei concerti straordinari "Viva Verdi!", promosso dal ministero della Cultura in collaborazione con l'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche, per l'acquisizione e la valorizzazione della casa-museo di Giuseppe Verdi a Sant'Agata di Villanova sull'Arda.

La nuova location della Fondazione lirica bolognese, in zona Fiera, si presentava esaurita nei suoi 1000 posti: "avere immeritatamente i complimenti del pubblico per l'organizzazione di questa serata, per la quale ringrazio il sovrintendente Fulvio Macciardi che ha perfettamente coordinato questo momento.

- Ha aggiunto il ministro - L'iniziativa Viva Verdi! Va avanti e siamo felici".

Si riuscirà ad acquisire la Villa del Maestro? "Io penso di si. Certo, dobbiamo impegnarci tutti quanti", ha concluso Gennaro Sangiuliano.

Assieme all'orchestra e al coro del Teatro comunale di Bologna, hanno partecipato il soprano Eleonora Buratto, il tenore Luciano Ganci e il baritono Franco Vassallo, tutti e tre verdiani di grande esperienza e particolarmente ispirati in un programma interamente dedicato al Maestro delle Roncole con le sinfonie da Luisa Miller e da Nabucco, i cori ancora dalla Miller, da Otello e, richiesto come bis, il celeberrimo Va pensiero che ha concluso la serata. Non sono mancate le grandi arie verdiane come Cortigiani vil razza dannata che ha dato modo a Vassallo di far sfoggio del eccellente canto all'italiana (il più applaudito), o La vergine degli Angeli da parte di una ispiratissima Buratto, e ancora Celeste Aida e Quando le sere al placido interpretate straordinariamente da Ganci. Merito della bella serata va naturalmente a quel trascinatore che è Daniel Oren, che ha coronato così una intensissima settimana bolognese dopo il grande successo dei giorni scorsi in Madama Butterfly, e alla sempre più brava Gea Garatti Ansini che ha preparato il coro in maniera impeccabile. (ANSA).