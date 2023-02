Salva la vita a una ragazza poi l'assume, premiato dal Quirinale

(ANSA) - BOLOGNA, 25 FEB - Attraverso la sua attività imprenditoriale ha realizzato un importante gesto di solidarietà. Per questo Antonio Petralia, 55 anni, amministratore delegato della Eurosets di Medolla (Modena) è stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Petralia, come ha raccontato nelle motivazioni il Quirinale, ha assunto in azienda una giovane donna salvata da un'apparecchiatura costruita dalla stessa azienda. Saida Ibnou-Bouzid ha scoperto anni fa di soffrire di una malattia congenita che provoca serie difficoltà respiratorie. Nel luglio 2021 le sue condizioni si aggravano. Le funzioni respiratorie di Saida vengono sostituite dall'apparecchiatura "salvavita" la cui tecnologia "è stata brevettata dall'azienda" di Petralia.

L'imprenditore Petralia, quindi, decide di informarsi delle condizioni di salute della ragazza e successivamente la invita a visitare lo stabilimento a Medolla, quartier generale dell'azienda. Saida ha modo di raccontare la sua vita a Petralia che le propone di lavorare per la sua azienda. (ANSA).