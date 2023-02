Musica: da Bach ai Queen, Brunello e Sollima al Regio di Parma

(ANSA) - PARMA, 25 FEB - Estro, ironia, sperimentazione in un programma che sconfina tra i generi, da Bach a Stravinsky, da Verdi ai Queen: Mario Brunello e Giovanni Sollima saranno protagonisti il 26 febbraio alle 17.30 al Teatro Regio di Parma con la loro "Suite italienne", per il secondo appuntamento della Stagione Concertistica, realizzata con la Società dei Concerti di Parma.

Virtuosi dalla spiccata personalità, riconosciuti a livello internazionale come due fuoriclasse del violoncello, Mario Brunello e Giovanni Sollima hanno incentrato da sempre le loro carriere individuali sull'esplorazione delle infinite potenzialità sonore e virtuosistiche dello strumento, uscendo dai canoni comunemente associati alla classica e riscoprendone, allo stesso tempo, le origini: così, in "Suite italienne" i loro violoncelli si alterneranno ai due violoncelli piccoli barocchi a quattro e a cinque corde, giocando con trascrizioni e arrangiamenti, sonorità e intonazioni per celebrare lo strumento in tutte le sue forme e dimensioni, attraversando i secoli e sconfinando tra i generi, fino alla lirica e al pop.

Il titolo del progetto, nato dalla lunga collaborazione tra i due artisti, è tratto dalla "Suite Italienne" di Igor Stravinskij, presentata in una trascrizione per violoncello e violoncello piccolo: è l'Italia, infatti, l'altra grande protagonista della serata, con le suggestioni della Sicilia di Giovanni Sollima, racchiuse nella sua "Hunting Sonata" composta nel 2017 traendo ispirazione dalla Sonata da camera "ad uso di corni da caccia" di Costanzi, e con un omaggio alla tradizione operistica con trascrizioni da La traviata di Giuseppe Verdi.

Due Ciaccone, quella di Bertali e quella più celebre in re minore di Bach, trascritte per due violoncelli piccoli, si incastonano nel programma, che si conclude con Bohemian Rhapsody dei Queen, capolavoro assoluto che travalica generi e stili.

