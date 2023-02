Maltempo: E-R, allerta arancione per vento su alture e costa

Allerta arancione per vento forte, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sulle colline, sulle montagne e sulla costa dell'Emilia-Romagna e per lo stato del mare, sempre sulla costa. A disporla sono l'Arpae e la Protezione Civile regionale che hanno inoltre disposto una allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica nelle aree di pianura, per neve sulle alture e per criticità costiera.

Dalle prime ore di domani, viene evidenziato nell'allerta-meteo una "massa di aria fredda proveniente dai Balcani interesserà la regione determinando un rapido peggioramento del tempo". In particolare, già nel corso della notte si registreranno "venti di burrasca moderata con una intensità tra 62 km/h e 74 km/h e raffiche di intensità superiore. Sul settore costiero e le zone di crinale - vine aggiunto - sono previsti venti di burrasca forte con una intensità tra 74 km/h e 88 km/h". Sulla costa "il mare sarà agitato al largo, con altezza dell'onda prevista superiore a 3,2 metri".

Sempre nelle prime ore di domani sono attese precipitazioni "con nevicate inizialmente a quote alte ma in rapido abbassamento fino ai 300 metri nel pomeriggio-sera, con accumuli intorno ai 5-15 cm nelle zone collinari e intorno ai 10-25 cm sui rilievi. Le precipitazioni - viene concluso - sono attese con particolare consistenza sui rilievi orientali e possono generare innalzamenti dei livelli idrometrici sui bacini romagnoli". (ANSA).