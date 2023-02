Divelta la 'finestrella' di via Piella a Bologna

La finestrella di via Piella a Bologna, che si affaccia sul canale delle Moline, è stata divelta e danneggiata da vandali che, dopo averla staccata dai cardini, l'hanno buttata nello stesso canale. L'episodio, che secondo alcuni cittadini sarebbe avvenuto diversi giorni fa, è stato reso noto dal Consorzio Canali di Bologna, secondo il quale si è trattato di un gesto vandalico. Lo scorcio del canale che si può osservare dalla finestrella è da tempo diventato uno dei punti più visitati e fotografati dai turisti a Bologna.

"Hanno divelto la finestrella di via Piella, simbolo di Bologna Città d'acque" scrive lo stesso Consorzio su Facebook, spiegando che 'lo scuro' che permetteva di aprirla e chiuderla è stato rimosso. Ma per fortuna, prosegue il Consorzio, "il servizio tecnico di Canali di Bologna é riuscito a recuperarlo nel canale e nei prossimi giorni la finestrella tornerà come prima". (ANSA).