Teatro: week-end bolognese per la regista Serena Sinigaglia

(ANSA) - BOLOGNA, 24 FEB - Intenso fine settimana bolognese per la regista Serena Sinigaglia con due suoi spettacoli e vari incontri. Se il Teatro Duse propone la commedia con Lella Costa "Le nostre anime di notte", l'ITC Teatro di San Lazzaro di Savena (alle porte di Bologna) le dedica la due giorni Il palcoscenico delle idee con un primo incontro/aperitivo, sabato 25 febbraio alle 19.30, Le parole del teatro a cui seguirà alle 21 lo spettacolo "Supplici" di Euripide, nel quale assieme a sette attrici, Serena Sinigaglia affronta un classico che parla di pacifismo e amore tra i popoli, di guerra, di tradimento della democrazia e legge del più forte. Un classico che parla chiaro e forte del nostro tempo.

"Amo i classici da sempre. - Ricorda l'artista - Con essi imparo cos'è il teatro e cos'è l'essere umano. Insomma classico e contemporaneo si riguardano, si specchiano l'un con l'altro, si nutrono a vicenda. Da anni voglio affrontare Le supplici: adesso è arrivato il momento di farlo. Il crollo dei valori dell'umanesimo, il prevalere della forza, il trionfo del narcisismo e della pochezza emergono da questo testo per ritrovarsi intatti tra le pieghe dei giorni stranianti e strazianti che stiamo vivendo. È incredibile quanto una scrittura che risale al 423 a.C. risuoni chiara e forte alle orecchie di un cittadino del terzo millennio".

Domenica 26 alle 12.30 al Circolo ARCI San Lazzaro seguirà un pranzo e un caffè con Serena Singaglia riservato agli allievi delle accademie e delle scuole di teatro del territorio, e a seguire all'16,30 all'ITC Teatro "La guerra e le sue leggi", un incontro gratuito e aperto alla cittadinanza con Serena Sinigaglia, Igiaba Scego (scrittrice), Arianna Scommegna (attrice dello spettacolo) e un gruppo di ragazzi e ragazze delle scuole del territorio, dialogheranno di guerra e democrazia a partire proprio da "Supplici" di Euripide, un tema che mai come in questi giorni ci interroga tutti. (ANSA).