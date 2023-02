Successo a Parigi per i ballerini over 65 di Aterballetto

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 24 FEB - Grande successo e sold out per il debutto francese, al Teatro Chaillot, tempio della danza a Parigi, delle due creazioni di Rachid Ouramdane e Angelin Preljocaj con performer over 65 nell'ambito del progetto europeo Over Dance di cui la Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto di Reggio Emilia è produttore.

La prima è avvenuta il 15 febbraio alla presenza del Ministro della Cultura Italiano, Gennaro Sangiuliano, dell'Ambasciatrice d'Italia a Parigi, Emanuela D'Alessandro, dell'Assessore alla cultura della Regione Emilia-Romagna, Mauro Felicori e dell'Assessore alla cultura del Comune di Reggio Emilia, Annalisa Rabitti. Per l'occasione, l'Ambasciata d'Italia a Parigi ha organizzato un ricevimento alla presenza di esponenti della cultura e delle istituzioni italiane e francesi per rimarcare l'importanza della cooperazione bilaterale in campo culturale, della quale la coproduzione della Fondazione Nazionale della Danza, in tournée nei due Paesi, è uno degli esempi più importanti. Durante le repliche, che si sono succedute fino al 23 febbraio, "Un jour nouveau" e "Birthday Party" hanno accolto un foltissimo pubblico e critici di tutte le principali testate italiane e francesi.

Lo spettacolo vede in scena interpreti performer over 65 nelle creazioni di due dei maggiori coreografi della scena della danza moderna internazionale: Angelin Preljocaj e Rachid Ouramdane, con il sostegno come partner scientifico della Fondazione Ravasi Garzanti di Milano. Il debutto italiano delle creazioni sarà il 12 marzo all'Arena del Sole di Bologna.

