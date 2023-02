Covid: in E-R continua il calo di contagi e ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 24 FEB - Si conferma, in Emilia-Romagna, il calo dei contagi e dei ricoveri provocati dal Covid. Negli ultimi sette giorni, secondo i dati diffusi dalla Regione, ci sono stati 2.256 nuovi casi e 24 morti, sette dei quali in provincia di Bologna, altrettanti in quella di Ferrara.

Sostanzialmente stabili i casi attivi (4.888, 124 in meno rispetto a una settimana), mentre sono in deciso calo i ricoverati in terapia intensiva, attualmente 24, otto in meno di una settimana fa. I pazienti positivi negli altri reparti Covid sono 490 (+18) (ANSA).