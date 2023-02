Al via domenica a Bologna la seconda edizione di Slow Wine

(ANSA) - BOLOGNA, 24 FEB - Al via domenica Slow Wine Fair, la fiera internazionale dedicata al vino buono, pulito e giusto, in programma a BolognaFiere fino a martedì 28 febbraio.

Nei padiglioni della fiera di Bologna saranno presenti circa 750 cantine italiane e internazionali, provenienti da 21 Paesi, per un totale di oltre 3.000 etichette in degustazione.

L'evento, organizzato in collaborazione con Sana e con la direzione artistica di Slow Food, ha in serbo anche masterclass per esplorare le produzioni dalla Francia al Caucaso fino alla Cina biodinamica, e un'agenda di conferenze per fare il punto sui grandi temi di attualità legati al vino. Slow Wine Fair ospiterà anche la Fiera dell'Amaro d'Italia.

Ad aprire la manifestazione, domenica, l'incontro inaugurale dal titolo 'Il futuro del vino è buono, pulito e giusto'.

Interverranno Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere, Matteo Lepore, Sindaco di Bologna, Alessio Mammi, Assessore all'Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, Brunella Saccone, Dirigente dell'Ufficio Agroalimentare e Vini, Agenzia Ice, Barbara Nappini, Presidente di Slow Food Italia, Maria Grazia Mammuccini, Presidente di FederBio, Pau Moragas Bouyat, Vignaiolo presso L'Olivera (Spagna), e Sabiha ApaydÕn Gönenli, portavoce della comunità Slow Food 'Heritage Vines of Turkey' e sommelier del ristorante Mikla (Turchia). (ANSA).