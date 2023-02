'Se ci fosse luce sarebbe bellissimo', una mostra a Forlì

(ANSA) - BOLOGNA, 23 FEB - S'intitola "Se ci fosse luce sarebbe bellissimo" la mostra personale di Elena Bellantoni, che sarà inaugurata sabato 25 febbraio alla Fondazione Dino Zoli di Forlì. Curata da Nadia Stefanel, l'esposizione - in programma fino al 4 giugno - restituisce il percorso di ricerca condotto dall'artista all'interno dell'azienda Dino Zoli Textile, con la partecipazione attiva dei dipendenti, la frequentazione dei luoghi, la valorizzazione dei materiali e delle risorse aziendali. Le esperienze maturate da Elena Bellantoni nell'ambito della residenza d'artista, tenutasi a più riprese nel corso del 2022, sono confluite nella mostra forlivese che, se da un lato evidenzia il coinvolgimento dei lavoratori e l'emersione del concetto di habitus, ovvero "l'insieme dei comportamenti spontanei che concorrono a definire l'individualità dell'uomo", dall'altro presenta in anteprima nazionale il nuovo video di Bellantoni, 'Se ci fosse luce sarebbe bellissimo'. Temi centrali del progetto sono il corpo, "abitato" in relazione agli altri e agli spazi deputati al lavoro, e la luce, intesa come elemento di apertura e speranza, di gioia e di abbracci, dopo anni di buio e solitudine. La stanza principale della Fondazione Zoli è occupata dall'installazione di 14 abiti-scultura, mentre il percorso espositivo si completa con sei disegni a china su carta da spolvero con interventi a collage, realizzati dall'artista per fissare alcuni gesti propedeutici alla partitura performativa del video, e quattro lightbox che mettono in evidenza i passaggi fondamentali del video, in cui l'artista si relaziona con lo spazio aziendale di Dino Zoli Textile. (ANSA).