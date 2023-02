A Cavriago il busto originale di Lenin sarà esposto al pubblico

Len-in Multiplo è il titolo della rassegna culturale organizzata dal Comune di Cavriago (Reggio Emilia), per accompagnare lo spostamento del busto originale di Lenin al Multiplo Centro Cultura, dove domenica 5 marzo, dopo oltre 10 anni potrà essere, nuovamente, esposto al pubblico.

La mattinata si aprirà alle ore 11.00 al Multiplo con un momento di approfondimento condotto da Gianfranco Pasquino e organizzato in collaborazione con l'Associazione culturale Carmen Zanti dal titolo "Riformismo/i: bisogna immaginare Sisifo felice". Il politologo rifletterà sull'attualità e sulle prospettive del riformismo nel panorama politico italiano e internazionale. L'incontro è aperto a tutti previa prenotazione, fino ad esaurimento posti. Poi la giornata proseguirà all'emeroteca del Multiplo, con lo svelamento del busto, realizzato nel 1922 e donato al Comune dall'Ambasciata a Roma dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Il busto, custodito per diversi anni nell'ex Municipio nonché ex biblioteca, fa parte della storia del paese e ogni anno sono migliaia le persone che passano da Cavriago per visitare la piazza e la copia del busto in essa collocata.

"Cavriago non è il paese del busto di Lenin, ma il busto di Lenin è parte della storia di Cavriago e dei suoi abitanti", ha detto la sindaca di Cavriago Francesca Bedogni. "In questi anni il Comune e le associazioni culturali del paese hanno ricostruito, studiato e riflettuto su questo simbolo che ha spesso diviso, ma che ha anche mostrato l'apertura di questo piccolo paese di provincia a guardare oltre i propri confini".

"L'emeroteca di Multiplo è il luogo dedicato alla storia locale - ha aggiunto l'assessora alla Cultura, Martina Zecchetti -. Il busto verrà collocato lì, insieme alle pubblicazioni che raccontano la storia e la tradizione cavriaghese, senza alcuna volontà celebrativa, ma nel rispetto dell'importanza della storia e della memoria". (ANSA).