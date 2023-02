Cambia il portale dell'Emilia-Romagna, nuova home page con focus

(ANSA) - BOLOGNA, 22 FEB - Il portale della Regione Emilia-Romagna cambia e si avvicina alle cittadine e ai cittadini per raccontare in modo semplice e preciso temi legati alla vita quotidiana. A partire da venerdì 24 febbraio e poi con due uscite settimanali, il martedì e il venerdì, saranno infatti pubblicati sul sito www.regione.emilia-romagna.it due focus con contenuti originali e multimediali nuovi, capaci di approfondire attraverso articoli, video, collegamenti ipertestuali, interviste inedite, podcast, i temi più diversi.

Da come i tecnici della Protezione civile lavorano al recupero dell'argine di un fiume, alle nuove opportunità di formazione e di lavoro, dalle novità in tema sanitario alle testimonianze dei giovani ideatori delle start up più innovative, alle storie dei protagonisti della nostra regione nel mondo dello sport e dello spettacolo. Contenuti che troveranno spazio sulle pagine social della Regione - Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin - con la volontà di offrire ai lettori un servizio di informazione sempre più puntuale. Il primo focus sarà sulla lettura, con una intervista allo scrittore Marco Missiroli. (ANSA).