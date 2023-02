Trovato con 5 kg droga in casolare nel Reggiano, arrestato

I carabinieri hanno arrestato un uomo trovato in possesso di oltre cinque chili di marijuana in un casolare disabitato a Chiozza di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. A finire in manette un 49enne nordafricano, senza fissa dimora, il quale ora dovrà rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Il blitz dei militari di Scandiano è avvenuto ieri mattina dopo la denuncia di un responsabile della cooperativa proprietaria del casolare che aveva scoperto l'occupazione abusiva. Gli inquirenti hanno trovato un giaciglio e resti di alimenti consumati, poi nella mansarda dell'edificio disposto su tre livelli, è stata trovata l'ingente partita di droga - probabilmente destinata alla vendita nelle piazze del comprensorio ceramico reggiano - nascosta in uno scatolone e nei pressi di una vasca da bagno.

Durante l'ispezione, i carabinieri hanno visto arrivare l'uomo in bicicletta che alla vista delle forze dell'ordine ha cercato di sbarazzarsi delle chiavi, recuperate poi dagli investigatori i quali hanno accertato aprisse la porta del casolare. L'uomo dovrà rispondere anche di furto di energia elettrica per l'allaccio abusivo realizzato per fornire elettricità all'immobile e occupazione abusiva di edifici. Poco distante dal luogo, i carabinieri non molto tempo fa avevano sequestrato dieci chili di marijuana senza trovare il responsabile; si indaga per capire se possano essere riconducibili allo stesso soggetto. (ANSA).