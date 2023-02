Stalking all'avvocato Anselmo, arrestato in udienza

(ANSA) - FERRARA, 21 FEB - Arrestato 'in diretta' in tribunale, dove è andato nella mattinata di oggi, dopo esser stato irreperibile per tanto tempo, perché imputato di stalking ai danni dell'avvocato ferrarese Fabio Anselmo, noto per aver difeso, tra l'altro, i familiari di Federico Aldrovandi e di Stefano Cucchi.

Per un 45enne, originario di Salerno ma residente a Milano, è emerso oggi all'udienza prima la pendenza di un divieto di avvicinamento allo stesso Anselmo e pertanto il pm in aula ha chiamato i carabinieri, mentre dalle verifiche è emerso che aveva altra pendenza per ordine di esecuzione pena.

Ad eseguire l'arresto intorno a mezzogiorno sono stati i carabinieri di Ferrara chiamati d'urgenza in tribunale, dove è stato identificato il 45enne imputato all'udienza preliminare per stalking sul legale ferrarese.

Gli accertamenti a suo carico hanno permesso di confermare l'ordine di esecuzione carcerazione, emesso dalla Procura di Milano per resistenza aggravata ai danni di un pubblico ufficiale, commesso proprio a Milano, per cui vi è condanna definitiva di sei mesi di reclusione. In più gli era stato notificato anche un divieto di avvicinamento al legale, nel procedimento pendente a Ferrara, mai notificato poiché lui era sempre irreperibile. L'uomo ora si trova in carcere a Ferrara dove sconterà la pena. (ANSA).