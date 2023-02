Piantati 400 nuovi alberi in un parco a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 21 FEB - Nel parco dell'ex Cava Bruschetti a Bologna sono stati piantati 400 nuovi alberi. Si tratta di: 60 lecci, 60 salici bianchi, 64 olmi (resistenti alla grafiosi), 56 pioppi bianchi, 48 carpini, 24 gelsi bianchi, 24 tamerici, 16 tigli, 16 ciliegi, 16 frassini e 16 ornelli.

L'intervento, presentato dal sindaco Matteo Lepore e dalla presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno Elena Gaggioli, fa parte di un progetto più ampio che interesserà sei differenti parchi pubblici dove in totale verranno messi a dimora 1.100 alberi già formati (con una circonferenza del tronco di circa 18-20 cm), creando così aree densamente alberate in grado di: contribuire alla regolazione del microclima e rendere gli spazi più fruibili e vivibili.

Il progetto, del valore di circa un milione di cui 255 mila euro destinati all'ex Cava Bruschetti, fu finanziato con fondi dell'allora Ministero della Transizione Ecologica poi rinominato dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Oltre alla piantumazione degli alberi, le spese comprendono la realizzazione dell'impianto di irrigazione e opere di manutenzione per sette anni. (ANSA).