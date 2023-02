Giustizia: Tar Bologna, nel 2022 calano ricorsi e pendenze

Calano i ricorsi al Tar dell'Emilia-Romagna, 943 contro 1.084 nel 2021, ma calano anche le decisioni: 1060 contro 1.170. "Ottimi risultati", commenta Andrea Migliozzi, presidente del tribunale amministrativo, sede di Bologna, "tenendo conto dell'organico piuttosto ridotto nel personale amministrativo e di magistratura". A margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, Migliozzi ha infatti ricordato come la scopertura riguardi cinque assistenti amministrativi e un funzionario e cinque magistrati: "Speriamo che l'organo di autogoverno ci rinforzi la squadra per poter rispondere a pieno a quelli che sono le esigenze dell'utenza", ha detto.

Nella sua relazione per l'apertura dell'anno Migliozzi ha sottolineato il trend positivo sulle pendenze, con 2.157 ricorsi al 31 dicembre 2021 passati a 2028 a fine 2022.

"La produttività in relazione alle forze lavoro esistenti - ha detto Migliozzi - non si può incrementare e tanto meno moltiplicare come avvenuto con il miracolo delle Nozze di Cana, ma il vino che ci è stato richiesto mi sembra comunque bastevole rispetto alle aspettative dell'utenza e sommessamente ritengo in ogni caso che non sia annacquato".

Distinguendo per materia, il maggior numero di ricorsi dell'ultimo anno riguarda temi di immigrazione (179), poi edilizia e urbanistica (112), quindi appalti pubblici di lavoro e forniture (80). (ANSA).