Zucchero, nuove date in Italia per il World Wild Tour

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - A grande richiesta si aggiungono altre date in Italia per il World Wild Tour di Zucchero 'Sugar' Fornaciari : il 30 e il 31 maggio e il 2 e il 3 giugno alle Terme di Caracalla a Roma e il 28, 29 e 30 luglio al Teatro Greco di Siracusa.

Il tour internazionale, partito lo scorso anno da Glasgow (Regno Unito), che ha registrato il tutto esaurito anche alla Royal Albert Hall di Londra, ha toccato i festival più prestigiosi d'Europa e ha acceso la stagione dei live a capienza piena (post Covid) dell'Arena di Verona, riscuotendo con i 14 concerti sold out e grande successo di pubblico e di critica e richiamando oltre 150 mila spettatori.

Lo show, in cui l'artista porterà, oltre ai brani del suo ultimo lavoro discografico "Discover", i suoi più grandi successi, vedrà sul palco insieme a Zucchero una band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals). Intanto cresce l'attesa per il ritorno del Diavolo in r.e.

nella sua città, Reggio Emilia, il 9 e il 10 giugno alla RCF Arena. Sarà l'occasione per ripercorrere la sua quarantennale carriera di grandi successi con le sue hit più celebri e per inaugurare la nuova veste di Campovolo: con 35.000 sedute per ogni show (disposte a forma di diamante in omaggio ad uno dei suoi più famosi brani), la RCF Arena diventa la più grande Arena in Europa con posti a sedere, realizzata ad hoc con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un'acustica ottimali. (ANSA).