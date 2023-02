Università:Bologna;Rettore apre anno,noi attenti a diritti umani

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - "L'università di Bologna è sempre attenta ai diritti, ai diritti delle persone, alle persone che lavorano al nostro interno e che fanno parte della nostra comunità". Lo ha detto il rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. "I diritti umani sono il tema principale della giornata di oggi", visto anche l'ospite che abbiamo".

Quest'anno l'artista, regista e intellettuale iraniana Marjane Satrapi sarà l'ospite d'onore alla cerimonia di inaugurazione. Satrapi ha fatto il suo ingresso nell'aula Magna di Santa Lucia proprio accanto al rettore. "In questo momento abbiamo più di 260 studenti iraniani, è la comunità più ampia tra tutte le realtà straniere. L'università di Bologna ancora quest'anno si è confermata come il primo ateneo in Italia per numero di studenti internazionali e la comunità iraniana è diventata la più vasta".

Molari ha poi ricordato che tra una settimana ci sarà l'ennesima udienza per Patrick Zaki. "Noi abbiamo sempre seguito e sostenuto Patrick e lui ci ha insegnato come è importante, con la sua vicenda, difendere i diritti della persona". Ad assistere alla cerimonia, tra gli altri, l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Matteo Zuppi, il senatore Pierferdinando Casini, il viceministro Galeazzo Bignami, e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. (ANSA).