Bonaccini: Emilia-Romagna ricorrerà alla Consulta sulla scuola

L'Emilia-Romagna presenterà "ricorso alla Corte Costituzionale. Quasi mai abbiamo fatto ricorso alla Corte ma qui è davvero un dialogo tra sordi. Questo Governo ha un modo di procedere che non tiene conto delle Regioni. Questa della scuola è davvero clamorosa". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini alla luce della norma varata dal Governo sulla riorganizzazione della rete scolastica che potrebbe portare a una possibile penalizzazione per i territori innalzando a 900 studenti la soglia minima per potere avere una autonomia scolastica con un proprio dirigente. (ANSA).