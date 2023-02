Basket: storia e sostenibilità nelle nuove canotte azzurre

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - Per quattro anni la Federazione Italiana Pallacanestro e Macron si legano sulle maglie di tutte le Nazionali Azzurre (Senior, Junior e 3x3, sia maschili sia femminili). La partnership ha preso il via il primo gennaio 2023 e oggi è stata sancita ufficialmente nella sede dell'azienda bolognese a Crespellano, con la presentazione dei nuovi kit gara, alla presenza del presidente Fip Giovanni Petrucci, del Ct della nazionale maschile Gianmarco Pozzecco, del Ceo di Macron Gianluca Pavanello e del marketing manager di Ita Airways Giovanni Perosino, insieme a diversi atleti.

"Siamo contentissimi di avviare questa collaborazione, per un'azienda italiana come la nostra è il massimo poter vestire la propria Nazionale - commenta Pavanello - è motivo di enorme orgoglio, in un momento tra l'altro così promettente per la pallacanestro italiana". Sono tre le parole-chiave che raccontano le nuove maglie: sostenibilità, tecnicità e stile italiano. Bianco e azzurro sono i colori che da sempre distinguono le canotte, "home" azzurra e "away" bianca, entrambe arricchite in questa nuova versione da dettagli dorati, che richiamano il quarantennale della vittoria del Campionato europeo maschile 1983 a Nantes. I kit sono realizzati in tessuto eco fabric in poliestere 100% riciclato a conferma della grande attenzione all'ambiente.

"La maglia azzurra ha un valore simbolico - sottolinea il presidente Petrucci - è nei sogni di ogni bambino e bambina che si approccia a qualunque sport. E' anche uno strumento attraverso il quale le Federazioni raccontano la propria storia proiettandosi nel futuro con design e materiali d'avanguardia".

Le nuove divise esordiranno giovedì 23 febbraio a Livorno nella partita contro l'Ucraina. (ANSA).