Lite tra due 17enni, uno dei minori ferito con delle forbici

Un ragazzino tunisino di 17 anni è rimasto ferito durante una lite con un suo connazionale della stessa età ieri pomeriggio a Bologna, in via Rimesse. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta con le volanti e la squadra Mobile, il 17enne è stato colpito al torace con delle forbici (poi rinvenute): non è in pericolo di vita ma è stato ricoverato in osservazione in ospedale e ha riportato ferite guaribili in 20 giorni. Il connazionale che l'ha colpito, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentato omicidio ed è stato portato all'Istituto penale minorile di via del Pratello. (ANSA).