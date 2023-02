Rapina dalla parrucchiera, due 16enni in comunità

Due sedicenni bolognesi, indagati per rapina ai danni di una parrucchiera, sono stati raggiunti da un'ordinanza cautelare del collocamento in comunità, eseguita dai carabinieri della stazione di Anzola Emilia. Il provvedimento, chiesto dalla Procura per i minorenni, nasce da un'indagine iniziata il 21 gennaio: la parrucchiera, 46enne italiana, ha chiamato il 112 raccontando che due persone col volto coperto da una maschera da carnevale sono entrate nel suo negozio e dopo aver urlato e spaccato un mobile con un machete, hanno intimato ai presenti di consegnare quello che avevano.

Hanno rubato così un cellulare, circa 250 euro in contanti e altri effetti personali.

Grazie ai racconti delle vittime e ai filmati della videosorveglianza pubblica, i militari sono risaliti ai due, già conosciuti per i loro precedenti. A casa sono stati trovati i vestiti usati per la rapina, la maschera e una pistola scacciacani. (ANSA).