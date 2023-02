Carnevale dei Fantaveicoli torna a Imola dopo la pandemia

E' arrivata l'ora del Carnevale dei Fantaveicoli, organizzato dal Comune di Imola, con la sfilata che domenica 19 febbraio ritornerà dopo un'assenza di due edizioni, causa la pandemia. La 26/a edizione prevede il percorso storico, con partenza alle 14.30 dalla pista dell'Autodromo 'Enzo e Dino Ferrari', per proseguire lungo viale Dante e via Mazzini e concludersi dopo un paio di chilometri in piazza Matteotti, dove si svolgeranno le premiazioni delle tre categorie in concorso: 'Fantaveicoli', 'Fantaveicoli scuole' e 'Gruppi mascherati'.

Come sempre, protagonisti saranno veicoli originali, strani, stravaganti e ingegnosi, ma rigorosamente ecologici, non inquinanti, costruiti con materiali naturali e riciclati. A sfidarsi, all'insegna della creatività e dell'allegria, saranno 12 costruttori nella categoria Fantaveicoli, provenienti da Veneto e Toscana, oltre che dall'Emilia-Romagna; cinque le scuole in gara nella sezione loro dedicata, tre i gruppi mascherati. Fuori concorso sfilerà il Fantaveicolo Cicloteatro dei Cantieri Meticci che chiuderà la parata, arricchita da altri gruppi musicali ospiti, portando a una trentina i protagonisti dell'evento. Ad aprire la sfilata come ogni anno sarà la Banda musicale Città di Imola. "Il Carnevale ritorna con il suo format originale - sottolinea l'assessore alla cultura Giacomo Gambi - Un ritorno tanto atteso sia dai costruttori e creatori dei fantaveicoli sia dai cittadini. Torna la sfilata e tornano anche tutti i temi cari al Carnevale imolese: l'attenzione verso una mobilità più sostenibile, l'utilizzo di materiali di riciclo, la progettazione e ideazione di veicoli alternativi". (ANSA).