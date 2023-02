Al via a Rimini l'8/a edizione di Beer&Food Attraction

(ANSA) - BOLOGNA, 18 FEB - Al via domani a Rimini, l'8/a edizione di 'Beer&Food Attraction', salone organizzato da Italian Exhibition Group - la società nata dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza - e dedicato al bere e al mangiare fuori casa. In programma fino al 22, la kermesse sarà affiancata dalla 5/a edizione di BBTech Expo, la fiera delle tecnologie e materie prime per birre e bevande e dalla 12/a edizione dell' International Horeca Meeting di Italgrob, evento rivolto alla ristorazione nel settore alberghiero e commerciale.

Nel quartiere fieristico della città romagnola saranno oltre 600 i marchi presenti in un'area espositiva di 60.000 metri quadri e 114 i 'buyer' in provenienti da 36 Paesi. Tra gli appuntamenti di spicco, la presentazione del secondo rapporto Italgrob-Censis 2023 sul circuito dei consumi fuori casa, intitolato 'Nuove sfide per la distribuzione Horeca e il fuori casa. Una più alta qualità della vita per una società più sostenibile'; il 'Premio Birra dell'Anno' che elegge le migliori birre artigianali e il miglior birrificio artigianale; la 7/a edizione dei Campionati della Cucina Italiana e, per la prima volta a Rimini, il Campionato del Mondo di Pizza - Pizza Senza Frontiere con 16 categorie in gara per un totale di 500 pizzaioli professionisti provenienti da tutto il mondo. Di particolare rilievo, ancora, l'appuntamento con selezione italiana per il concorso 'Bocuse d'Or', la più importante competizione culinaria nel panorama mondiale.

Guardando ai numeri sul fronte del consumo di birra, la stima nazionale per il 2022 dovrebbe superare i 35 litri pro capite per un totale di 2 miliardi di litri con un fatturato di 9,5 miliardi di euro. Nel settore l'occupazione vede impiegati 5.200 addetti diretti, 16.500 indiretti e un indotto stimato in almeno 118.000 addetti. Sul versante della ristorazione fuori casa, nel 2022 bar e ristoranti sono cresciuti del 4% e attualmente in tutto il Paese ammontano a oltre 328.000. Il fatturato nei primi sei mesi dell'anno è aumentato del 67,9% rispetto al 2021 e del 9,8% rispetto al 2019, anno in cui il fatturato totale si attestò sui 60 miliardi di euro. (ANSA).