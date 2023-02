'Proficuo incontro' sull'edilizia giudiziaria a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - Si è svolto questa mattina nella Corte d'Appello di Bologna un incontro tra il presidente Oliviero Drigani e il procuratore generale facente funzioni Lucia Musti con il capo di Gabinetto del ministro della Giustizia, presidente Alberto Rizzo e il direttore generale delle Risorse materiali e delle tecnologie, presidente Massimo Orlando. "Sono state approfonditamente affrontate le problematiche più impellenti in tema di edilizia giudiziaria, partendo dagli Uffici minorili che, a far data dal primo luglio, saranno senza sede, ed a cascata le altre criticità del distretto dell'Emilia-Romagna con particolare riguardo agli uffici di Palazzo Baciocchi, sede della Corte di appello", spiegano in una nota Drigani e Musti.

"Si è trattato - aggiungono - di un lungo e proficuo incontro nell'ambito del quale sono state tracciate le possibili e più idonee soluzioni con riguardo all'edilizia ed al personale amministrativo, che verranno attuate in tempi ragionevolmente brevi". (ANSA).