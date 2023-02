Covid: in E-R prosegue il calo di contagi e ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - Prosegue, anche in Emilia-Romagna, il calo di tutti gli indicatori relativi alla diffusione del Coronavirus: negli ultimi sette giorni, secondo il bollettino della Regione, sono stati individuati 2.106 casi di positività (erano stati 2.325 la settimana precedente) sulla base di oltre 54mila tamponi.

In terapia intensiva ci sono 32 pazienti ricoverati (quatto in meno rispetto a venerdì scorso) mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 472 (-78), mentre i casi attivi sono 5.012 (-303). Le persone morte sono state 26, dieci delle quali in provincia di Bologna (ANSA).